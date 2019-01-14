АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Любовь без романтики: Неожиданные поступки мужчин, свидетельствующие о сильных чувствах к женщине
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Chevrolet Niva с ABS появится у дилеров 22 января

Представители «АВТОВАЗа» рассказали, когда стоит ожидать отгрузки новой версии внедорожника Chevrolet Niva – это произойдет уже через неделю, 22 января. Согласно новому Одобрению типа транспортного средства (ОТТС), машина получит несколько новых комплектующих.
Chevrolet Niva с ABS появится у дилеров 22 января

Например, речь идёт о системе ABS или вызова экстренных служб. Стоит напомнить, что действие ОТТС продлится до конца 2021 года, поэтому отечественный автоконцерн будет стараться как можно дольше реализовывать свою модель. Помимо обновленной системы безопасности авто получит небольшую модернизацию, заявили эксперты.

Скорее всего, в связи с новым оснащением, стоимость Chevrolet Niva повысится, однако аналитики не знают, на сколько именно. Дело в том, что в прошлом году на рынке РФ было продано лишь 29 тысяч экземпляров внедорожника, что ниже, чем в 2017 году на 6%. В 2019 году в компании также ожидают снижение продаж, но эксперты продолжают следить за ситуацией на рынке.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роза Сябитова назвала причину из-за
На кухне ведущего «ПроСТО кухня»
Специалисты рассказали о строгой
Супруга Павла Прилучного Агата
Chevrolet Niva с ABS появится у дилеров
Вера Брежнева и Елена Север записали
Ученые: На горе Арарат найден фрагмент
Екатерину Варнаву без укладки и макияжа
Валерий Блюменкранц: «Я влюблён в Иру,
Отар Кушанашвили рассказал о дружбе
Появилась видеозапись лежащего в
Лера Кудрявцева удивила поклонников
Семен Слепаков показал на фото своего
Маргарита Овсянникова примерила образ
Lexus в России начал принимать заказы
Любовь без романтики: Неожиданные
Меган Маркл призналась, что не знает
Александр Ревва показал снимок с
Маргарита Ларченко требует от Ильи
Ученые: ЗОЖ эффективно защищает
Ольга Слуцкер показала в Instagram
Тарасов слушает в машине те самые
В Госдуме РФ предложили усилить
В России анонсировали цены на смартфон
У покойного писателя Эдуарда Успенского
Совет Европы будет мониторить
Эвелина Бледанс и Ольга Кабо сводили
Samsung Pay быстро разряжает
Дочь Игоря Николаева и Юлии
Психолог рассказала о методах борьбы с
Просмотреть все новости