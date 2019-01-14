Chevrolet Niva с ABS появится у дилеров 22 января





Например, речь идёт о системе ABS или вызова экстренных служб. Стоит напомнить, что действие ОТТС продлится до конца 2021 года, поэтому отечественный автоконцерн будет стараться как можно дольше реализовывать свою модель. Помимо обновленной системы безопасности авто получит небольшую модернизацию, заявили эксперты.Скорее всего, в связи с новым оснащением, стоимость Chevrolet Niva повысится, однако аналитики не знают, на сколько именно. Дело в том, что в прошлом году на рынке РФ было продано лишь 29 тысяч экземпляров внедорожника, что ниже, чем в 2017 году на 6%. В 2019 году в компании также ожидают снижение продаж, но эксперты продолжают следить за ситуацией на рынке.