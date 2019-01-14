Совет Европы будет мониторить социальные сети во время украинских выборов





По мнению чиновников Европейского союза, благодаря этому будет обеспечена честность президентских выборов, а также уменьшено влияние дезинформации и пропаганды на волеизъявление. Согласно техническому заданию, специалисты должны будут отслеживать контент на страницах кандидатов в социальных сетях Twitter и Facebook, политических партий и лидеров общественных мнений. Также мониториться будут комментарии, а также отслеживаться появление фейковых аккаунтов общественнозначимых фигур.