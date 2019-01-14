На отдыхе в Майами Оксана Самойлова валится с ног от усталости

Оксана Самойлова с супругом Джиганом и дочерьми находится на отдыхе в Майами. Но модель не забывает своих преданных поклонников и постоянно делает публикации в социальных сетях. Накануне она опубликовала в Instagram фото в вечернем платье. В комментарии к своему посту Оксана Самойлова написала: "Я в 9/10 вечера просто валюсь с ног и никакие вечеринки и рестораны мне не милы)) Но пропускать всё веселье тоже не вариант))". В конце публикации модель в шуточной форме написала, что ей совершенно не хочется идти, но придется.Подписчики знаменитости поддержали ее. Они начали писать: "Отпуск - это такое дело, хочется ничего не делать)", "Как мне это знакомо, я также валюсь с ног на отдыхе)", "Ты такая красивая и не скажешь, что устала", "Тусить обязательно надо!!", "Как всегда бесподобна!". Всего за сутки публикация Оксаны Самойловой набрала больше 400 тысяч лайков.