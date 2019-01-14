Ученые обнаружили способ минимизации последствий инфаркта и инсульта





По словам одного из авторов исследования и сотрудника Научно-образовательного центра Н.М. Кижнера Томского политехнического университета Андрея Хлебникова, вместе с американскими коллегами они создали 21 соединение, из которых одно стало действительно самым эффективным. До этого в противоинсультных препаратах использовался IQ1, но теперь ему на смену может прийти другое соединение.Коллега Андрея Хлебникова старший научный сотрудник Игорь Щепеткин добавил, что оксим триптантрина имеет высокую биологическую активность и более улучшенную растворимость в воде по сравнению с IQ1. Процесс взаимодействия ферментов и ингибиторов условно можно сравнить с работой замочного механизма. Ингибитор подобно ключу входит в полость фермента — замочную скважину, а затем блокирует химические реакции, приводящие к разрушению клеток.