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Ученые обнаружили способ минимизации последствий инфаркта и инсульта

Российские и американские ученые совместно нашли способ, минимизирующий последствия инфаркта и инсульта. Специалисты создали соединение оксим триптантрина, ингибирующее фермент JNK3, ответственный за гибель клеток сердца и мозга, происходящую при инфаркте и инсульте.
Ученые обнаружили способ минимизации последствий инфаркта и инсульта

По словам одного из авторов исследования и сотрудника Научно-образовательного центра Н.М. Кижнера Томского политехнического университета Андрея Хлебникова, вместе с американскими коллегами они создали 21 соединение, из которых одно стало действительно самым эффективным. До этого в противоинсультных препаратах использовался IQ1, но теперь ему на смену может прийти другое соединение.

Коллега Андрея Хлебникова старший научный сотрудник Игорь Щепеткин добавил, что оксим триптантрина имеет высокую биологическую активность и более улучшенную растворимость в воде по сравнению с IQ1. Процесс взаимодействия ферментов и ингибиторов условно можно сравнить с работой замочного механизма. Ингибитор подобно ключу входит в полость фермента — замочную скважину, а затем блокирует химические реакции, приводящие к разрушению клеток.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:52

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