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За полчаса и 500 долларов блогер собрал смартфон iPhone X

Полчаса и 500 долларов понадобилось видеоблогеру из Китая, чтобы собрать iPhone X. Ролик, демонстрирующий процесс сборки смартфона, Николай Танев опубликовал на своем YouTube-канале.
За полчаса и 500 долларов блогер собрал смартфон iPhone X

Автор ролика утверждает, что для сборки iPhone X использовались исключительно оригинальные комплектующие, из которых изготавливают неподдельные смартфоны. На рынке запчастей в Шэньчжэне блогер приобрел материнскую плату с 64 ГБ памяти ($280), заднюю панель с камерой с датчиками, аккумулятором и динамиками ($100) и оригинальный экран OLED ($130). Помимо этого были приобретены винтики, зарядное устройство с кабелем Lightning и оригинальная коробка.

На все комплектующие видеоблогер Николай Танев потратил около 500 долларов. На полную сборку смартфона iPhone X ушло примерно полчаса, хотя сам блогер доверил работу более профессиональному специалисту. Стоит отметить, что ранее подобным образом Николай Танев собрал iPhone седьмого и восьмого поколений.



 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 14:17

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