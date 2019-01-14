За полчаса и 500 долларов блогер собрал смартфон iPhone X





Автор ролика утверждает, что для сборки iPhone X использовались исключительно оригинальные комплектующие, из которых изготавливают неподдельные смартфоны. На рынке запчастей в Шэньчжэне блогер приобрел материнскую плату с 64 ГБ памяти ($280), заднюю панель с камерой с датчиками, аккумулятором и динамиками ($100) и оригинальный экран OLED ($130). Помимо этого были приобретены винтики, зарядное устройство с кабелем Lightning и оригинальная коробка.На все комплектующие видеоблогер Николай Танев потратил около 500 долларов. На полную сборку смартфона iPhone X ушло примерно полчаса, хотя сам блогер доверил работу более профессиональному специалисту. Стоит отметить, что ранее подобным образом Николай Танев собрал iPhone седьмого и восьмого поколений.