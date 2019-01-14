После звонков об угрозе минирования проверяют аэропорты Москвы





Представители Внуково заявили, что в аэропорт действительно поступили сообщения о минировании, вследствие чего проверяются все помещения комплекса. Работают экстренные службы в паре с кинологами, однако пока эвакуация граждан в планах не числится. Подтвердили анонимные звонки и сотрудники Домодедово. Здесь на фоне угроз принято решение усилить актуальные меры безопасности в сотрудничестве с силовыми структурами Москвы.По утверждениям СМИ, помимо указанных аэропортов, соответствующего содержания звонки затрагивали также Шереметьево и Жуковский. Комплексы на фоне такой информации приводится проверять, однако к настоящему моменту не сообщалось об обнаружении на местах взрывных устройств и прочей опасности. Неизвестно и то, кто именно звонил с угрозами.