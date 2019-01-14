В США пожилая женщина научила своих кошек воровать





Подозревается американка в возрасте в том, что преднамеренно дрессировала своих кошек, чтобы те промышляли воровством ценностей у соседей. Установлено, что владела пенсионерка 65-ю кошками. Со слов заявителей, поскольку выглядели питомцы женщины голодными и “несчастными”, они их регулярно подкармливали. Затем многие заметили, что у них начали пропадать мелкие предметы. При проверке полицией оказалось, что пожилая дама научила питомцев приносить ей из чужих домов блестящие вещи. За несколько лет такого промысла животные успели похитить ценностей на 650 тысяч долларов.Кормила американка котов лишь в том случае, если они приносили ей что-то ценное. Сама же пенсионерка утверждает, что не имела средств для ухода за таким количеством питомцев, поэтому и учила их самостоятельно обеспечивать себя. Сейчас животных отправили в приют, пока гражданку ожидает суд.