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Космический корабль Dragon впервые приводнился в ночное время суток

Грузовой космический корабль Dragon совершил первое успешное приводнение в Тихом океане в ночное время суток. Сообщение об окончании 16 миссии по отправке запасов и оборудования на МКС появилось на официальной странице компании SpaceX в Twitter.
Космический корабль Dragon впервые приводнился в ночное время суток

Представители компании уточнили, что Dragon уже приводнился и сейчас находится в районе южного калифорнийского побережья, где ожидает отбуксировки в порт. Спуск грузового корабля осуществлялся при помощи парашютов. В NASA отметили, что возвращение Dragon на Землю происходило ночью при лунном свете. Сотрудники космического агентства уверены, что лунного освещения достаточно для проведения в будущем аналогичных операций.

Запуск грузового корабля Dragon состоялся 5 декабря. На орбите корабль провел 36 дней, после чего начал обратный путь к Земле. На МКС космическое судно доставило свыше 2,5 тонн груза, включавшего продовольствие, научные материалы и исследовательские приборы.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:50

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