Космический корабль Dragon впервые приводнился в ночное время суток





Представители компании уточнили, что Dragon уже приводнился и сейчас находится в районе южного калифорнийского побережья, где ожидает отбуксировки в порт. Спуск грузового корабля осуществлялся при помощи парашютов. В NASA отметили, что возвращение Dragon на Землю происходило ночью при лунном свете. Сотрудники космического агентства уверены, что лунного освещения достаточно для проведения в будущем аналогичных операций.Запуск грузового корабля Dragon состоялся 5 декабря. На орбите корабль провел 36 дней, после чего начал обратный путь к Земле. На МКС космическое судно доставило свыше 2,5 тонн груза, включавшего продовольствие, научные материалы и исследовательские приборы.