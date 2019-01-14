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Озвучено количество жертв при разрушении Boeing 707 в Иране

СМИ сообщили о предварительном количестве жертв крушения самолета Boeing 707, который разбился в Иране. Источники ссылаются на заявления представителей управления страны по чрезвычайным ситуациям.
Озвучено количество жертв при разрушении Boeing 707 в Иране

Предварительно, на месте аварии с Boeing 707 найдены тела по меньшей мере семи человек. Также имеются сведения, что выжить удалось бортинженеру самолета. Прежде появились сведения, что в числе выживших оказались пилоты, но пока официального подтверждения информация не нашла. Работы на месте случившегося в Иране по-прежнему продолжаются.

Авария с Boeing 707 имела место в городе Кередж утром 14 января. Во время посадки экипаж не справился с управлением, по причине чего судно покинуло пределы посадочной полосы в аэропорту. Проломив ограждение, лайнер выехал в жилой район, где произошло его разрушение и возгорание. Пока нет данных о судьбах граждан, проживающих в зданиях на месте ЧС.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:36

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