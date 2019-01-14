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Анджелина Джоли и Леди Гага соперничают за роль Клеопатры в новом фильме

Анджелина Джоли, вызвавшаяся сыграть Клеопатру в исторической картине Дени Вильнева, обрела соперницу в лице Леди Гаги. Продюсеры фильма предложили эпатажной исполнительнице пройти пробы на роль египетской правительницы.
Анджелина Джоли и Леди Гага соперничают за роль Клеопатры в новом фильме

Джоли долгое время мечтала воплотить на экране образ обольстительной и своенравной царицы, вошедшую в историю за способность покорять сильных мужчин и несломленную гордость. Клеопатру в свое время играли самые яркие актрисы, включая Вивьен Ли, Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Монику Беллуччи.
Анджелина Джоли и Леди Гага соперничают за роль Клеопатры в новом фильме

Красавица Джоли рассчитывала получить главную роль в новой киноленте 51-летнего американского режиссера, но ее шансы неожиданно значительно уменьшились. Создатели исторической картины о жизни правительницы Египта пригласили на пробы Леди Гагу, узрев в ней после выхода фильма с ее участием «Звезда родилась» актерский талант. Некоторые кинокритики в соперничестве двух знаменитостей «ставят» на певицу.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:44

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