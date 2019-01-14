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Мария Погребняк рассказала поклонникам о вреде чрезмерного увлечения витаминами

Отечественная светская львица Мария Погребняк предостерегла своих поклонников от необдуманного приема витаминов. У нее такая практика привела к неприятным проблемам со здоровьем.
Мария Погребняк рассказала поклонникам о вреде чрезмерного увлечения витаминами

Мария Погребняк призналась, что не задумывалась о возможном вреде витаминов. В какой-то момент она увлеклась их приемом, решив, что таким образом сможет улучшить собственную внешность и укрепить здоровье. Однако в итоге все вышло совершенно иначе, и после такой “терапии” светская львица была вынуждена обратиться к врачу. Оказалось, что у всех витаминов имеются побочные эффекты, в том числе головокружение, тошнота и даже выпадение волос. Медик отметил, что звезда едва не “угробила” собственный организм.

Сейчас супруга Павла Погребняка позволяет себе прием витаминов только после соответствующего назначения врача. Своих фолловеров Мария Погребняк призывает не повторять ее опыт и быть осторожнее при попытках заниматься самолечением, предварительно проконсультировавшись со специалистом.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:26

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