Вестники апокалипсиса: На мечеть в Мекке напали полчища саранчи





Для борьбы с саранчой на улицы вышли 130 специалистов, которые убирают их с мест наибольшего скопления паломников. По словам пользователей социальных сетей, подобного рода происшествия описывались в священных книгах многих религий ислама, христианства, иудаизма. Верующие считают полчища саранчи божественным наказанием и предзнаменованием конца света.Конспирологи отмечают, что саранча не только уничтожает урожай, но и кусает людей, что приводит к распространению смертельных болезней. Некоторые ученые сравнивают насекомых со скорпионами.