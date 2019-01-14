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Вестники апокалипсиса: На мечеть в Мекке напали полчища саранчи

В Саудовской Аравии на Великую мечеть в Мекке напали полчища саранчи. Некоторые предсказатели увидели в насекомых вестников апокалипсиса.

Вестники апокалипсиса: На мечеть в Мекке напали полчища саранчи


Для борьбы с саранчой на улицы вышли 130 специалистов, которые убирают их с мест наибольшего скопления паломников. По словам пользователей социальных сетей, подобного рода происшествия описывались в священных книгах многих религий ислама, христианства, иудаизма. Верующие считают полчища саранчи божественным наказанием и предзнаменованием конца света.

Конспирологи отмечают, что саранча не только уничтожает урожай, но и кусает людей, что приводит к распространению смертельных болезней. Некоторые ученые сравнивают насекомых со скорпионами.



 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 12:32

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