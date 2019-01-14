Кэтрин Шварценеггер ответила согласием на предложение Криса Прэтта выйти за него замуж

На своей странице в Instagram Крис Прэтт поделился снимком, где целует Кэтрин Шварценеггер. На пальце последней виднеется обручальное кольцо. Как оказалось, незадолго до того, как был сделан кадр, голливудский актер сделал своей возлюбленной предложение. Дочь Арнольда Шварценеггера сказала “Да”, что сделало ее избранника по-настоящему счастливым. Пока, впрочем, неизвестно, когда следует ожидать свадьбы знаменитостей.Слухи об отношениях пары начали появляться летом, хотя незадолго до этого Крис Прэтт прошел через развод со своей экс-возлюбленной, актрисой Анной Фэрис. Многие поклонники оказались удивлены тому, что их кумир готов настолько быстро отправиться с новой избранницей под венец, однако большинство фолловеров в комментариях начали активно поздравлять пару и желать влюбленным семейного счастья.