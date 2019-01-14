АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Наталья Фриске подаст в суд на журналистов за «воскрешение» ее сестры Жанны

Наталья Фриске возмущена спекуляциями некоторых СМИ на имени своей сестры, получающих прибыль на распространении неправдивой информации. Родственница певицы намерена подать в суд на мошенников, «воскресивших» Жанну Фриске, и потребовать в качестве моральной компенсации миллион рублей.
Наталья Фриске подаст в суд на журналистов за «воскрешение» ее сестры Жанны

Журналисты одного из изданий начали публиковать заметки о покойной артистке около трех лет назад. В одной из статей сообщалось, что Жанну Фриске якобы заметили в компании Дмитрия Шепелева через день после ее похорон. Новостной сайт время от времени «воскрешал» знаменитость, выдавая на обсуждение общественности не отвечающие действительности сведения, например, что болезнь Фриске случилась из-за аборта, сделанного на заре карьеры. Издание не заботилось о чувствах родственников певицы, в итоге им пришлось прибегнуть к успокоительным.
Наталья Фриске подаст в суд на журналистов за «воскрешение» ее сестры Жанны

На многие публикации Наталья Фриске закрывала глаза, но больше не может молчать. Она возмущена заявлениями о «живой» сестре, якобы проживающей на Шри-Ланке. Такая информация подрывает здоровье ее пожилых родителей. Родственница артистки обратилась к адвокату, чтобы он помог привлечь к ответственности всех мошенников, спекулирующих на известном имени. Заявительница сначала сделает обидчикам предупреждение, а если они не напишут опровержение, потребует компенсацию в размере миллиона рублей.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Обожаю экспериментировать»: Александр
В России подорожали четыре версии Jeep
В Каире студентку отчислили из ВУЗа
NASA: Найденные на орбите
Стас Костюшкин ответил оскорбившей его
Космический корабль Dragon впервые
Анджелина Джоли и Леди Гага соперничают
Эксперты: Непопулярность хэтчбеков
Вестники апокалипсиса: На мечеть в
Мария Погребняк рассказала поклонникам
Уфолог обнаружил в Антарктиде следы
После звонков об угрозе минирования
Кэтрин Шварценеггер ответила согласием
Андрей Аршавин решил возобновить
В США пожилая женщина научила своих
Наталья Фриске подаст в суд на
Российский уфолог обнаружил возле
В НВО объявили дату выхода премьеры
NVIDIA открыла в Сиэтле новую
Ученые NASA открыли загадочную черную
Китайский бренд Chery собирается начать
Расистские высказывания Джеймса Уотсона
Озвучено количество жертв при
Half-Life получил HD-текстуры благодаря
Ученые рассказали, как меняются боли в
Станислав Садальский высмеял свадьбу
Эксперты назвали лучшие подержанные
Аделина Сотникова похудела на 10
Mazda собирается продемонстрировать
Новый ДНК-инструмент поможет
Просмотреть все новости