Наталья Фриске подаст в суд на журналистов за «воскрешение» ее сестры Жанны





Журналисты одного из изданий начали публиковать заметки о покойной артистке около трех лет назад. В одной из статей сообщалось, что Жанну Фриске якобы заметили в компании Дмитрия Шепелева через день после ее похорон. Новостной сайт время от времени «воскрешал» знаменитость, выдавая на обсуждение общественности не отвечающие действительности сведения, например, что болезнь Фриске случилась из-за аборта, сделанного на заре карьеры. Издание не заботилось о чувствах родственников певицы, в итоге им пришлось прибегнуть к успокоительным.На многие публикации Наталья Фриске закрывала глаза, но больше не может молчать. Она возмущена заявлениями о «живой» сестре, якобы проживающей на Шри-Ланке. Такая информация подрывает здоровье ее пожилых родителей. Родственница артистки обратилась к адвокату, чтобы он помог привлечь к ответственности всех мошенников, спекулирующих на известном имени. Заявительница сначала сделает обидчикам предупреждение, а если они не напишут опровержение, потребует компенсацию в размере миллиона рублей.