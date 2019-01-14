Ученые NASA открыли загадочную черную дыру





Сотрудники Массачусетского технологического института отметили, что загадочная черная дыра находится в 10 000 световых лет от Земли. После многочисленных наблюдений, проведенных с помощью устройств, установленных на борту МКС, было замечено, что у черной дыры стала исчезать корона, которую иногда называют «кольцами частиц».Для специалистов NASA данный случай стал первым, когда наблюдалось уменьшение короны черной дыры во время взаимодействия ее со звездой. Какова истинная причина данного явления - астрофизики сказать пока не могут. Однако теперь они имеют доказательства того, что структура «колец частиц» может изменяться под воздействием факторов.