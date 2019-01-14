В НВО объявили дату выхода премьеры завершающего сезона «Игр престолов»





Информация размещена в Twitter-канале НВО, там же разместили и короткий тизер. В кадрах младшие Старки встретятся, это необходимо, чтобы бороться с Белыми Ходоками. Четырёхсекундный фрагмент финала саги презентовали ранее, в ходе официальной церемонии «Золотого глобуса». Телеканал уже приступил к съемкам приквела «Игры престолов», уже утверждены актёры на ведущие и второстепенные роли.Сериал снимают по романам известного писателя Джорджа Мартина, получивших название «Песнь льда и пламени». Популярность автора резко возросла после сюжетного поворота, в нём погибли главные герои. Картину снимают с 2011 года, за данный период времени проект удостоили 38 премий «Эмми».