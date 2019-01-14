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Российский уфолог обнаружил возле американского острова Роанок загадочные структуры

Российский уфолог обнаружил возле американского острова Роанок, входящего в состав штата Северная Каролина, загадочные структуры. Автором находки выступил уральский конспиролог Валентин Дегтерев, который внимательно изучил спутниковые снимки.
Российский уфолог обнаружил возле американского острова Роанок загадочные структуры

Первые поселенцы на Роанок прибыли в 1587 году, всего их насчитывалось 118 человек, преимущественно мужчины. Однако когда спустя три года сюда приплыла новая экспедиция из Британии, форт обнаружили пустым. Прежние колонисты бесследно исчезли, не взяв с собой ничего из вещей или продовольствия. Никаких следов борьбы или других нюансов, указывающих на обстоятельства случившегося, выявить не удалось. Многолетние поиски более сотни людей не принесли успеха, выдвигались версии о том, что граждан похитили пираты, но теории не находили своего подтверждения.

Однако Дегтерев накануне во время изучения сделанных фото Роанока обнаружил в северо-восточной части территории исполинские структуры, напоминающие по форме треугольники и прямоугольники. Уфолог убежден, что люди или природа не могли создать столь ровные и длинные конструкции, и вполне вероятно, что речь идет о подводной базе пришельцев.
Российский уфолог обнаружил возле американского острова Роанок загадочные структуры

Учитывая приближенность Бермудского треугольника, конспиролог допускает, что именно представители внеземного разума причастны к пропаже колонистов. Они могли забрать их с целью проведения опытов.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:03

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