Российский уфолог обнаружил возле американского острова Роанок загадочные структуры





Первые поселенцы на Роанок прибыли в 1587 году, всего их насчитывалось 118 человек, преимущественно мужчины. Однако когда спустя три года сюда приплыла новая экспедиция из Британии, форт обнаружили пустым. Прежние колонисты бесследно исчезли, не взяв с собой ничего из вещей или продовольствия. Никаких следов борьбы или других нюансов, указывающих на обстоятельства случившегося, выявить не удалось. Многолетние поиски более сотни людей не принесли успеха, выдвигались версии о том, что граждан похитили пираты, но теории не находили своего подтверждения.Однако Дегтерев накануне во время изучения сделанных фото Роанока обнаружил в северо-восточной части территории исполинские структуры, напоминающие по форме треугольники и прямоугольники. Уфолог убежден, что люди или природа не могли создать столь ровные и длинные конструкции, и вполне вероятно, что речь идет о подводной базе пришельцев.Учитывая приближенность Бермудского треугольника, конспиролог допускает, что именно представители внеземного разума причастны к пропаже колонистов. Они могли забрать их с целью проведения опытов.