NVIDIA открыла в Сиэтле новую лабораторию





Деятельность программистов будет проходить под руководством Дитера Фокса, а работа лаборатории будет направлена на создание роботов и других роботизированных механизмов. Отмечается, что созданные роботы станут работать бок о бок с человеком, а не в специальных условиях.Планируется, что первое изобретение станет помогать людям на кухне. Работа создадут на базе платформы NVIDIA Jetson, а также графическом процессоре Titan.