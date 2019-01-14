NVIDIA открыла в Сиэтле новую лабораторию
Разработчики компании NVIDIA заявили, что открыли новую лабораторию в Сиэтле. В ней смогут работать около 50 студентов и преподавателей из Вашингтонского Университета.
Деятельность программистов будет проходить под руководством Дитера Фокса, а работа лаборатории будет направлена на создание роботов и других роботизированных механизмов. Отмечается, что созданные роботы станут работать бок о бок с человеком, а не в специальных условиях.
Планируется, что первое изобретение станет помогать людям на кухне. Работа создадут на базе платформы NVIDIA Jetson, а также графическом процессоре Titan.
Деятельность программистов будет проходить под руководством Дитера Фокса, а работа лаборатории будет направлена на создание роботов и других роботизированных механизмов. Отмечается, что созданные роботы станут работать бок о бок с человеком, а не в специальных условиях.
Планируется, что первое изобретение станет помогать людям на кухне. Работа создадут на базе платформы NVIDIA Jetson, а также графическом процессоре Titan.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:55