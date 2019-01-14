Станислав Садальский высмеял свадьбу Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова
Станислав Садальский открыто высмеял недавнюю свадьбу Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова в новом посте. По мнению журналиста, на такой шаг пара пошла только ради общего пиара.
На своей странице в Instagram Садальский разместил пост, посвященный Бари Алибасову и его новой супруге. Бракосочетание пары журналист позиционирует “главной свадьбой” минувшего года, назвав молодоженов несдержанными. Сперва шоумен желает паре счастливой жизни однако потом заявляет, что лучше бы у Лидии Федосеевой-Шукшиной под боком находилась стрела, чем “старик”, под которым Садальский подразумевает известного отечественного продюсера. Судя по всему, деятель не верит в то, чувства возлюбленных являются искренними.
В комментариях мнения фолловеров разделились. Кто-то поддержал Станислава Садальского, считая, что свадьба действительно была “фейковой”, другие же призвали шоумена оставить Алибасова и Федосееву-Шукшину в покое, не мешая их счастью.
На своей странице в Instagram Садальский разместил пост, посвященный Бари Алибасову и его новой супруге. Бракосочетание пары журналист позиционирует “главной свадьбой” минувшего года, назвав молодоженов несдержанными. Сперва шоумен желает паре счастливой жизни однако потом заявляет, что лучше бы у Лидии Федосеевой-Шукшиной под боком находилась стрела, чем “старик”, под которым Садальский подразумевает известного отечественного продюсера. Судя по всему, деятель не верит в то, чувства возлюбленных являются искренними.
В комментариях мнения фолловеров разделились. Кто-то поддержал Станислава Садальского, считая, что свадьба действительно была “фейковой”, другие же призвали шоумена оставить Алибасова и Федосееву-Шукшину в покое, не мешая их счастью.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:18