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Станислав Садальский высмеял свадьбу Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова

Станислав Садальский открыто высмеял недавнюю свадьбу Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова в новом посте. По мнению журналиста, на такой шаг пара пошла только ради общего пиара.
Станислав Садальский высмеял свадьбу Лидии Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасова

На своей странице в Instagram Садальский разместил пост, посвященный Бари Алибасову и его новой супруге. Бракосочетание пары журналист позиционирует “главной свадьбой” минувшего года, назвав молодоженов несдержанными. Сперва шоумен желает паре счастливой жизни однако потом заявляет, что лучше бы у Лидии Федосеевой-Шукшиной под боком находилась стрела, чем “старик”, под которым Садальский подразумевает известного отечественного продюсера. Судя по всему, деятель не верит в то, чувства возлюбленных являются искренними.

В комментариях мнения фолловеров разделились. Кто-то поддержал Станислава Садальского, считая, что свадьба действительно была “фейковой”, другие же призвали шоумена оставить Алибасова и Федосееву-Шукшину в покое, не мешая их счастью.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:18

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