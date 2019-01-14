Новый ДНК-инструмент поможет отслеживать древнее происхождение людей





Новый ДНК-инструмент позволяет более точно идентифицировать древние популяции, обитавшие на территории Евразии. Существующие методы для определения биологического происхождения человека и проверки сходства современников с предками требуют огромного количества разнообразных данных. Разработка британских исследователей объединяет группу мутаций, обладающей достаточной информативностью для классификации древних популяций.ДНК предков современного человека, отмечают авторы научного изыскания, намного разнообразнее. Данное различие в виду особых событий, включая неолитическую революцию, эпидемию чумы, уменьшалось. Новая методика учитывает эти нюансы, поэтому является более точной, нежели известные инструменты. В планах специалистов – расширение базы ДНК древних народов.