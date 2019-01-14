Новый ДНК-инструмент поможет отслеживать древнее происхождение людей
Специалисты из Университета Шеффилда (Великобритания) предложили отслеживать древнее население Евразии с помощью нового ДНК-инструмента. Открытый учеными метод поможет современным людям определить наличие у них схожих черт с представителями давно исчезнувших народностей.
Новый ДНК-инструмент позволяет более точно идентифицировать древние популяции, обитавшие на территории Евразии. Существующие методы для определения биологического происхождения человека и проверки сходства современников с предками требуют огромного количества разнообразных данных. Разработка британских исследователей объединяет группу мутаций, обладающей достаточной информативностью для классификации древних популяций.
ДНК предков современного человека, отмечают авторы научного изыскания, намного разнообразнее. Данное различие в виду особых событий, включая неолитическую революцию, эпидемию чумы, уменьшалось. Новая методика учитывает эти нюансы, поэтому является более точной, нежели известные инструменты. В планах специалистов – расширение базы ДНК древних народов.
Новый ДНК-инструмент позволяет более точно идентифицировать древние популяции, обитавшие на территории Евразии. Существующие методы для определения биологического происхождения человека и проверки сходства современников с предками требуют огромного количества разнообразных данных. Разработка британских исследователей объединяет группу мутаций, обладающей достаточной информативностью для классификации древних популяций.
ДНК предков современного человека, отмечают авторы научного изыскания, намного разнообразнее. Данное различие в виду особых событий, включая неолитическую революцию, эпидемию чумы, уменьшалось. Новая методика учитывает эти нюансы, поэтому является более точной, нежели известные инструменты. В планах специалистов – расширение базы ДНК древних народов.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:00