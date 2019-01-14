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Half-Life получил HD-текстуры благодаря нейросети ESRGAN

Независимые разработчики представили HD-текстуры популярной классической версии игры Half-Life. Они появились благодаря возможностям нейросети ESRGAN китайского производства.

Half-Life получил HD-текстуры благодаря нейросети ESRGAN


По словам экспертов, новые текстуры максимально приближены к реальной жизни. Однако виды жидкостей и блестящих поверхностей еще необходимо доработать. В Сети разработчики опубликовали видеозапись, на которой показали плоды своего творения.



Отметим, что до этого благодаря ESRGAN были добавлены текстуры высокого качества в игры Doom, Max Payne, Return to Castle Wolfenstein и ряда других. Благодаря нейросети разработчики имеют возможность масштабировать изображения в восемь раз без потери качества.



 
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Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:29

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