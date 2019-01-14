Half-Life получил HD-текстуры благодаря нейросети ESRGAN
Независимые разработчики представили HD-текстуры популярной классической версии игры Half-Life. Они появились благодаря возможностям нейросети ESRGAN китайского производства.
По словам экспертов, новые текстуры максимально приближены к реальной жизни. Однако виды жидкостей и блестящих поверхностей еще необходимо доработать. В Сети разработчики опубликовали видеозапись, на которой показали плоды своего творения.
Отметим, что до этого благодаря ESRGAN были добавлены текстуры высокого качества в игры Doom, Max Payne, Return to Castle Wolfenstein и ряда других. Благодаря нейросети разработчики имеют возможность масштабировать изображения в восемь раз без потери качества.
По словам экспертов, новые текстуры максимально приближены к реальной жизни. Однако виды жидкостей и блестящих поверхностей еще необходимо доработать. В Сети разработчики опубликовали видеозапись, на которой показали плоды своего творения.
Отметим, что до этого благодаря ESRGAN были добавлены текстуры высокого качества в игры Doom, Max Payne, Return to Castle Wolfenstein и ряда других. Благодаря нейросети разработчики имеют возможность масштабировать изображения в восемь раз без потери качества.
Технологии
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 11:29