Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук сказала, что отношения с Валерой для неё важнее, чем дружба с Саленко





После того, как пара Ирины Пинчук и Захара Саленко распалась из-за неверности молодого человека, девушка впала в глубокую депрессию.Выйти из такого состояния ей помог друг - Валерий Блюменкранц. И хотя никто не подозревал, что между молодыми людьми есть чувства, в скором времени они объявили себя парой.Конечно, Захар Саленко не упускает возможности пообщаться с Ирой, ведь он все осознал и понял, что совершил ошибку. Пинчук отвечает Захару исключительно в дружеской форме, но её нынешнему молодому человеку это категорически не нравится.Ирина Пинчук сделала выбор в пользу Валерия, ведь терять своего молодого человека из-за друга Саленко она не собирается.И вообще, девушка сказала, что общение с Захаром для неё всего лишь мелочь, и не более.