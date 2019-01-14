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Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук сказала, что отношения с Валерой для неё важнее, чем дружба с Саленко

Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук совсем недавно начала строить отношения с Валерой Блюменкранцем.

После того, как пара Ирины Пинчук и Захара Саленко распалась из-за неверности молодого человека, девушка впала в глубокую депрессию.

Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук сказала, что отношения с Валерой для неё важнее, чем дружба с Саленко

Выйти из такого состояния ей помог друг - Валерий Блюменкранц. И хотя никто не подозревал, что между молодыми людьми есть чувства, в скором времени они объявили себя парой.

Конечно, Захар Саленко не упускает возможности пообщаться с Ирой, ведь он все осознал и понял, что совершил ошибку. Пинчук отвечает Захару исключительно в дружеской форме, но её нынешнему молодому человеку это категорически не нравится.

Ирина Пинчук сделала выбор в пользу Валерия, ведь терять своего молодого человека из-за друга Саленко она не собирается.

Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук сказала, что отношения с Валерой для неё важнее, чем дружба с Саленко

И вообще, девушка сказала, что общение с Захаром для неё всего лишь мелочь, и не более.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:26

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