Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук сказала, что отношения с Валерой для неё важнее, чем дружба с Саленко
Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук совсем недавно начала строить отношения с Валерой Блюменкранцем.
После того, как пара Ирины Пинчук и Захара Саленко распалась из-за неверности молодого человека, девушка впала в глубокую депрессию.
Выйти из такого состояния ей помог друг - Валерий Блюменкранц. И хотя никто не подозревал, что между молодыми людьми есть чувства, в скором времени они объявили себя парой.
Конечно, Захар Саленко не упускает возможности пообщаться с Ирой, ведь он все осознал и понял, что совершил ошибку. Пинчук отвечает Захару исключительно в дружеской форме, но её нынешнему молодому человеку это категорически не нравится.
Ирина Пинчук сделала выбор в пользу Валерия, ведь терять своего молодого человека из-за друга Саленко она не собирается.
И вообще, девушка сказала, что общение с Захаром для неё всего лишь мелочь, и не более.
После того, как пара Ирины Пинчук и Захара Саленко распалась из-за неверности молодого человека, девушка впала в глубокую депрессию.
Выйти из такого состояния ей помог друг - Валерий Блюменкранц. И хотя никто не подозревал, что между молодыми людьми есть чувства, в скором времени они объявили себя парой.
Конечно, Захар Саленко не упускает возможности пообщаться с Ирой, ведь он все осознал и понял, что совершил ошибку. Пинчук отвечает Захару исключительно в дружеской форме, но её нынешнему молодому человеку это категорически не нравится.
Ирина Пинчук сделала выбор в пользу Валерия, ведь терять своего молодого человека из-за друга Саленко она не собирается.
И вообще, девушка сказала, что общение с Захаром для неё всего лишь мелочь, и не более.