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Расистские высказывания Джеймса Уотсона лишили его всех почетных званий

Биолог и лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Джеймс Уотсон лишился всех званий из-за расистских высказываний. По мнению ученого, сегодня социальная политика строится на утверждении, что уровень интеллекта африканцев такой же, как у белых людей.
Расистские высказывания Джеймса Уотсона лишили его всех почетных званий

Это заявление Джеймс Уотсон сделал еще в 2007 году, его тогда сразу сместили с должности руководителя лаборатории Cold Spring Harbor, в которой он сделал множество открытий, принесших ему звания и премии. Сотрудники лаборатории, комментируя увольнение, отметили, что высказывания профессора несовместимы с их миссией, ценностями и политикой, а потому возникшая ситуация потребовала разорвать все отношения с ученым.

Недавно состоялась премьера документального фильма American Masters: Decoding Watson, в нем 90-летний ученый продолжил развивать свою мысль о том, что люди негроидной расы интеллектуально неполноценные. Высказывание не осталось незамеченным и нобелевского лауреата сразу лишили нескольких званий. Расистская позиция Джеймса Уотсона привела к потере репутации и заработков. Ему пришлось продать Нобелевскую медаль, которую он получил вместе с Фрэнсисом Криком и Морисом Х.Ф. Уилкинсом за расшифровку ДНК, но вырученные деньги он пожертвовал на поддержку институтов и университетов.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:37

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