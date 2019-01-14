Расистские высказывания Джеймса Уотсона лишили его всех почетных званий





Это заявление Джеймс Уотсон сделал еще в 2007 году, его тогда сразу сместили с должности руководителя лаборатории Cold Spring Harbor, в которой он сделал множество открытий, принесших ему звания и премии. Сотрудники лаборатории, комментируя увольнение, отметили, что высказывания профессора несовместимы с их миссией, ценностями и политикой, а потому возникшая ситуация потребовала разорвать все отношения с ученым.Недавно состоялась премьера документального фильма American Masters: Decoding Watson, в нем 90-летний ученый продолжил развивать свою мысль о том, что люди негроидной расы интеллектуально неполноценные. Высказывание не осталось незамеченным и нобелевского лауреата сразу лишили нескольких званий. Расистская позиция Джеймса Уотсона привела к потере репутации и заработков. Ему пришлось продать Нобелевскую медаль, которую он получил вместе с Фрэнсисом Криком и Морисом Х.Ф. Уилкинсом за расшифровку ДНК, но вырученные деньги он пожертвовал на поддержку институтов и университетов.