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Эмин Агаларов и его друзья чуть не погибли, провалившись под лед на снегоходах

Отечественный певец Эмин Агаларов и его друзья едва не погибли во время катания на снегоходах. Техника провалилась под лед, который оказался слишком тонким и не выдержал нагрузки.
Эмин Агаларов и его друзья чуть не погибли, провалившись под лед на снегоходах

Инцидент произошел накануне, когда Эмин Агаларов решил провести время в компании друзей. Вместо зарубежных курортов бизнесмен предпочел катание на снегоходах по окрестностям Москвы. На своей странице в Instagram певец поделился видео, где сперва видно, как компания наслаждается зимней “прогулкой” по заснеженной дороге. Однако в конце ролика артист снимает провалившийся лед и ушедшую под воду технику. Никто из участников инцидента не пострадал, им потребовалась только теплая обстановка. В подписи к публикации Эмин подтвердил, что все остались живы и здоровы, получив “море новых ощущений”.

В комментариях поклонники попросили кумира быть осторожнее во время таких “забав”, ведь все могло закончиться более трагично. Многие восхитились смелостью звезды, выразив надежду на то, что их кумир не получил переохлаждение. Просмотреть ролик успели почти 160 тысяч юзеров.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:52

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