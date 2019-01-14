Евгений Петросян поздравил подписчиков со Старым Новым годом

Евгений Петросян любит радовать своих преданных поклонников. Знаменитость часто делает различные публикации в социальных сетях. Несколько часов назад юморист решил поздравить своих фанатов со Старым Новым годом. Он опубликовал в Instagram ролик, на котором запечатлен в весьма необычном костюме. В комментарии к посту Евгений Петросян дал задание подписчикам быть счастливыми.Поклонники знаменитости не остались в стороне. Они начали писать: "С праздником! Какой шикарный костюм!", "Спасибо вам, золотой вы наш человек", "Спасибо за добрые слова, Евгений Ваганович!!! И вас со Старым Новым годом!", "Праздничного вам настроения!", "Евгений Ваганович, вас тоже поздравляю, здоровья и всего наилучшего". Ролик юмориста уже просмотрели большое количества пользователей Сети.