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Евгений Петросян поздравил подписчиков со Старым Новым годом

На своей странице в социальной сети Instagram Евгений Петросян решил поздравить подписчиков со Старым Новым годом. Для этого знаменитый комик надел необычный костюм.

Евгений Петросян поздравил подписчиков со Старым Новым годом

Евгений Петросян любит радовать своих преданных поклонников. Знаменитость часто делает различные публикации в социальных сетях. Несколько часов назад юморист решил поздравить своих фанатов со Старым Новым годом. Он опубликовал в Instagram ролик, на котором запечатлен в весьма необычном костюме. В комментарии к посту Евгений Петросян дал задание подписчикам быть счастливыми.

Евгений Петросян поздравил подписчиков со Старым Новым годом

Поклонники знаменитости не остались в стороне. Они начали писать: "С праздником! Какой шикарный костюм!", "Спасибо вам, золотой вы наш человек", "Спасибо за добрые слова, Евгений Ваганович!!! И вас со Старым Новым годом!", "Праздничного вам настроения!", "Евгений Ваганович, вас тоже поздравляю, здоровья и всего наилучшего". Ролик юмориста уже просмотрели большое количества пользователей Сети.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:29

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