Электромобили в России предлагают наделить номерами зеленого цвета





Соответствующую инициативу, одобренную командой «Автонет» во время обсуждения предложений по корректировке законодательства, предоставят для рассмотрения в МВД РФ и Минтранс. Об этом рассказал соруководитель группы НТИ Роман Малкин, отметив, что он и его коллеги намерены заняться популяризацией электрокаров в России.Продажи «зеленых» автомобилей в мире возрастают на 50-70% ежегодно, а на отечественных просторах тренд на экологические машины только начал набирать обороты. Эксперты связывают недостаточную востребованность электрокаров в стране с малым количеством на ее территории зарядных станций, а также с их слишком высокой ценой, не оправдывающей возможности.Для популяризации нового вида транспорта специалисты предлагают принять особые меры - развивать дорожную инфраструктуру, предусмотреть для владельцев авто на электродвигателях льготы и послабление налогов. Узнаваемыми среди других машин электромобили сделает оборудование их номерными знаками зеленого цвета.