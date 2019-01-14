Электромобили в России предлагают наделить номерами зеленого цвета
Рабочая группа НТИ «Автонет» предлагает устанавливать на электрокарах в России номера зеленого цвета. Данная мера, уверены эксперты, поможет экологический транспорт сделать узнаваемым и популяризировать его.
Соответствующую инициативу, одобренную командой «Автонет» во время обсуждения предложений по корректировке законодательства, предоставят для рассмотрения в МВД РФ и Минтранс. Об этом рассказал соруководитель группы НТИ Роман Малкин, отметив, что он и его коллеги намерены заняться популяризацией электрокаров в России.
Продажи «зеленых» автомобилей в мире возрастают на 50-70% ежегодно, а на отечественных просторах тренд на экологические машины только начал набирать обороты. Эксперты связывают недостаточную востребованность электрокаров в стране с малым количеством на ее территории зарядных станций, а также с их слишком высокой ценой, не оправдывающей возможности.
Для популяризации нового вида транспорта специалисты предлагают принять особые меры - развивать дорожную инфраструктуру, предусмотреть для владельцев авто на электродвигателях льготы и послабление налогов. Узнаваемыми среди других машин электромобили сделает оборудование их номерными знаками зеленого цвета.
Соответствующую инициативу, одобренную командой «Автонет» во время обсуждения предложений по корректировке законодательства, предоставят для рассмотрения в МВД РФ и Минтранс. Об этом рассказал соруководитель группы НТИ Роман Малкин, отметив, что он и его коллеги намерены заняться популяризацией электрокаров в России.
Продажи «зеленых» автомобилей в мире возрастают на 50-70% ежегодно, а на отечественных просторах тренд на экологические машины только начал набирать обороты. Эксперты связывают недостаточную востребованность электрокаров в стране с малым количеством на ее территории зарядных станций, а также с их слишком высокой ценой, не оправдывающей возможности.
Для популяризации нового вида транспорта специалисты предлагают принять особые меры - развивать дорожную инфраструктуру, предусмотреть для владельцев авто на электродвигателях льготы и послабление налогов. Узнаваемыми среди других машин электромобили сделает оборудование их номерными знаками зеленого цвета.
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:44