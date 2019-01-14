Ксения Бородина опять ошиблась в Instagram





По всей вероятности Бородина считает, что сегодня там может раздавать различные советы своим многочисленным подписчикам. Ведь таких у девушки действительно много - 12 миллионов.Также жена Курбана Омарова нередко «высказывает» в постах мудрые мысли.Однако, девушка довольно часто попадает впросак. Вот и накануне Ксюша опять опозорилась своей неграмотностью, а фолловеры поняли, что Бородина в свое время училась довольно скверно, если допускает детские ошибки в своих постах.Ведущую «Дома-2» спросили, кто именно приготавливает дома завтраки, обеды и ужины. На это Бородина ответила: «Помошница».Настоящие фанаты защитили Ксению и сказали, что у той во время набора текста, скорее всего, просто соскользнул палец и «ш» было написано вместо «щ». Но хейтеров это не убедило и большинство посчитало, что девушка довольно безграмотна, ведь у неё и ранее находили много ошибок.