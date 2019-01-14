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На Украине оценили возможность войны с РФ

Возможность какого-либо военного противостояния между РФ и Украиной является минимальной, считает генерал-лейтенант Василий Богдан, ветеран украинской внешней разведки. Далее военнослужащий заявил, что в Киеве готовы отразить нападение.
На Украине оценили возможность войны с РФ

Богдан сказал, что в Кремле надеются, что в стране сменится политический вектор. Это предположительно должно произойти до президентской кампании. До этого срока никаких военных действий не будет, считает генерал-лейтенант. Активность в данном сегменте возможна лишь в том случае, если РФ начнёт наступление. Генерал выразил свою позицию в СМИ. В Киеве понимают, что опасность не может исходить лишь от российской стороны.

Военнослужащий акцентировал внимание на том аспекте, что в Киеве оценивают и возможность нападения со стороны Беларуси. Генерал-лейтенант отметил, что в свою очередь эту страну «пытается захватить Кремль».



 
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Политика
Добавил: Ким Герман Сегодня, 10:56

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