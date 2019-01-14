На Украине оценили возможность войны с РФ





Богдан сказал, что в Кремле надеются, что в стране сменится политический вектор. Это предположительно должно произойти до президентской кампании. До этого срока никаких военных действий не будет, считает генерал-лейтенант. Активность в данном сегменте возможна лишь в том случае, если РФ начнёт наступление. Генерал выразил свою позицию в СМИ. В Киеве понимают, что опасность не может исходить лишь от российской стороны.Военнослужащий акцентировал внимание на том аспекте, что в Киеве оценивают и возможность нападения со стороны Беларуси. Генерал-лейтенант отметил, что в свою очередь эту страну «пытается захватить Кремль».