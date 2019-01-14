Психологи могут приносить больше вреда, чем пользы
Работа психолога может приносить человеку больше вреда, чем пользы. При этом отмечается, что речь идет об определенных случаях, затрагивающих повышение самооценки.
По мнению психологов, в современном мире именно низкая самооценка является одной из главных проблем. Появляются статьи и книги с рядом рекомендаций о том, как решить этот нюанс. Однако специалисты считают, что в действительности попытка искусственно укрепить любовь человека к себе не имеет реального результата. Важно научить индивида выходить из обременяющих его ситуаций, с решением которых повышение самооценки станет одним из последствий.
Исследования указывают на то, что неправильный подход психолога к проблеме может усугубить ситуацию. “Пустые” рекомендации по повышению самооценки делают индивида более склонным к обману и развитию вредных привычек. Настаивают эксперты и на том, что не всегда корректно в лечении использовать методы Зигмунда Фрейда, который считал, что за каждой фобией стоят трудности сексуального характера.
По мнению психологов, в современном мире именно низкая самооценка является одной из главных проблем. Появляются статьи и книги с рядом рекомендаций о том, как решить этот нюанс. Однако специалисты считают, что в действительности попытка искусственно укрепить любовь человека к себе не имеет реального результата. Важно научить индивида выходить из обременяющих его ситуаций, с решением которых повышение самооценки станет одним из последствий.
Исследования указывают на то, что неправильный подход психолога к проблеме может усугубить ситуацию. “Пустые” рекомендации по повышению самооценки делают индивида более склонным к обману и развитию вредных привычек. Настаивают эксперты и на том, что не всегда корректно в лечении использовать методы Зигмунда Фрейда, который считал, что за каждой фобией стоят трудности сексуального характера.
Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:37