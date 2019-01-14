Психологи могут приносить больше вреда, чем пользы





По мнению психологов, в современном мире именно низкая самооценка является одной из главных проблем. Появляются статьи и книги с рядом рекомендаций о том, как решить этот нюанс. Однако специалисты считают, что в действительности попытка искусственно укрепить любовь человека к себе не имеет реального результата. Важно научить индивида выходить из обременяющих его ситуаций, с решением которых повышение самооценки станет одним из последствий.Исследования указывают на то, что неправильный подход психолога к проблеме может усугубить ситуацию. “Пустые” рекомендации по повышению самооценки делают индивида более склонным к обману и развитию вредных привычек. Настаивают эксперты и на том, что не всегда корректно в лечении использовать методы Зигмунда Фрейда, который считал, что за каждой фобией стоят трудности сексуального характера.