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Новая технология Bose Quiet Comfort Tech поможет минимизировать шум в салоне

За счёт новой технологии Bose Quiet Comfort Tech специалисты минимизировали шум в салоне транспортного средства. Она была презентована представителями американской корпорации Bose corporation.

Новая технология Bose Quiet Comfort Tech поможет минимизировать шум в салоне


Данная новинка сводит к минимуму шум в салоне транспортного средства. Она, по словам производителей, должна стать в настоящее время самой действенной. Основой новой технологии являются наработки, применяемые корпорацией во время производства наушников. Авторы разработки отмечают, что она обеспечит сведение к минимуму нежелательных шумов в автомобильном салоне. Технология наделена специальными ускорителями, проприетарным программным обеспечением, микрофонами, аудиосистемой, управляющей звуками. Алгоритм запускается в действие ускорителями, устанавливаемыми на кузове авто. Дальше системой начинают фиксироваться вибрации и подавляться звуки.

Quiet Comfort Tech может использоваться в любом автомобиле. Компания планирует приступить к внедрению этой технологии в машины в 2021 году.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:17

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