Новая технология Bose Quiet Comfort Tech поможет минимизировать шум в салоне





Данная новинка сводит к минимуму шум в салоне транспортного средства. Она, по словам производителей, должна стать в настоящее время самой действенной. Основой новой технологии являются наработки, применяемые корпорацией во время производства наушников. Авторы разработки отмечают, что она обеспечит сведение к минимуму нежелательных шумов в автомобильном салоне. Технология наделена специальными ускорителями, проприетарным программным обеспечением, микрофонами, аудиосистемой, управляющей звуками. Алгоритм запускается в действие ускорителями, устанавливаемыми на кузове авто. Дальше системой начинают фиксироваться вибрации и подавляться звуки.Quiet Comfort Tech может использоваться в любом автомобиле. Компания планирует приступить к внедрению этой технологии в машины в 2021 году.