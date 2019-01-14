Ученые задействуют белок болезнетворных бактерий для заживления ран





Не секрет, что патогенные бактерии оказывают воздействие на развитие ряда инфекционных недугов. К примеру, при прохождении по пищевым путям листерии в состоянии повлечь за собой развитие у человека перинатальных инфекций и даже не менее опасного менингита. Зависит уровень “болезнетворности” микроорганизмов от белков. В ходе научной работы ее авторам удалось наткнуться на природные вариации белка, отличающиеся как по биологическим, так и по ряду других характеристик непосредственно от болезнетворных белков.Теперь специалисты серьезно настроены на то, чтобы найти способ задействовать болезнетворные белки в качестве своеобразного заживляющего средства. Первые испытания провели с участием крыс, удалив им 70% печени. Посредством новой методики восстановить орган удалось до 70% от начального размера, когда у тех, кому не предоставляли инновационный препарат, показатель составил 40%.