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Ученые задействуют белок болезнетворных бактерий для заживления ран

Ученые намерены задействовать белок болезнетворных бактерий с целью ускоренного заживления ран. Соответствующая работа проводилась сотрудниками одного из научных центров России.
Ученые задействуют белок болезнетворных бактерий для заживления ран

Не секрет, что патогенные бактерии оказывают воздействие на развитие ряда инфекционных недугов. К примеру, при прохождении по пищевым путям листерии в состоянии повлечь за собой развитие у человека перинатальных инфекций и даже не менее опасного менингита. Зависит уровень “болезнетворности” микроорганизмов от белков. В ходе научной работы ее авторам удалось наткнуться на природные вариации белка, отличающиеся как по биологическим, так и по ряду других характеристик непосредственно от болезнетворных белков.

Теперь специалисты серьезно настроены на то, чтобы найти способ задействовать болезнетворные белки в качестве своеобразного заживляющего средства. Первые испытания провели с участием крыс, удалив им 70% печени. Посредством новой методики восстановить орган удалось до 70% от начального размера, когда у тех, кому не предоставляли инновационный препарат, показатель составил 40%.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:23

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