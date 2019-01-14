АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

Ученые не могут объяснить исчезновение смотрителей шотландского маяка в 1900 году

Бесследное исчезновение смотрителей маяка в Шотландии в 1900 году до сих пор не дает покоя исследователям. Инцидент произошел около столетия назад, но специалисты не могут найти научного объяснения случившемуся.
Ученые не могут объяснить исчезновение смотрителей шотландского маяка в 1900 году

Трое смотрителей маяка, расположенного на шотландском архипелаге Фланнан, пропали в конце декабря 1900 года. Прибывший к месту экипаж корабля, обследовал всю территорию, но не сумел обнаружить никаких следов Дональда МакАртура, Джеймса Дуката и Томаса Маршала, которые должны были там находиться.

Происшествие засвидетельствовали запуском сигнальных огней, однако от проходящих мимо судов ответ не поступил. В журнале, где смотрители маяка вели записи, нашли странные заметки. Согласно им, на острове внезапно появился ураганный ветер, никогда не наблюдавшийся в этой местности. Непосредственно перед исчезновением, как записано в журнале, Дукат непривычно молчал, а МакАртур горько рыдал.

Мужчин, по официальной версии ученых, могла смыть в воды Атлантики огромная волна, но доказательства тому не найдены. Конспирологи утверждают, что смотрителей похитили инопланетяне.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Расистские высказывания Джеймса Уотсона
Озвучено количество жертв при
Half-Life получил HD-текстуры благодаря
Ученые рассказали, как меняются боли в
Станислав Садальский высмеял свадьбу
Эксперты назвали лучшие подержанные
Аделина Сотникова похудела на 10
Mazda собирается продемонстрировать
Новый ДНК-инструмент поможет
В Туле после пожара в многоэтажке
На Украине оценили возможность войны с
Эмин Агаларов и его друзья чуть не
Электромобили в России предлагают
Психологи могут приносить больше вреда,
Евгений Петросян поздравил подписчиков
Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук сказала,
Ученые задействуют белок болезнетворных
Ольга Бузова случайно встретила на
Новая технология Bose Quiet Comfort
Ученые не могут объяснить исчезновение
Актер Игорь Золотовицкий рассказал об
Ксения Бородина опять ошиблась в
Ученые рассказали, из-за отсутствия
Футболист Александр Кержаков пересел на
Ученые: Появление второй Луны приведет
«Жизнь станет лучше»: Ксения Алферова
Настя Каменских показала на видео
Ученые: Эти пять признаков помогут
Трехрядный кроссовер окажется первым
Глафира Тарханова подарила фанатам на
Просмотреть все новости