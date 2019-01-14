Ученые не могут объяснить исчезновение смотрителей шотландского маяка в 1900 году
Бесследное исчезновение смотрителей маяка в Шотландии в 1900 году до сих пор не дает покоя исследователям. Инцидент произошел около столетия назад, но специалисты не могут найти научного объяснения случившемуся.
Трое смотрителей маяка, расположенного на шотландском архипелаге Фланнан, пропали в конце декабря 1900 года. Прибывший к месту экипаж корабля, обследовал всю территорию, но не сумел обнаружить никаких следов Дональда МакАртура, Джеймса Дуката и Томаса Маршала, которые должны были там находиться.
Происшествие засвидетельствовали запуском сигнальных огней, однако от проходящих мимо судов ответ не поступил. В журнале, где смотрители маяка вели записи, нашли странные заметки. Согласно им, на острове внезапно появился ураганный ветер, никогда не наблюдавшийся в этой местности. Непосредственно перед исчезновением, как записано в журнале, Дукат непривычно молчал, а МакАртур горько рыдал.
Мужчин, по официальной версии ученых, могла смыть в воды Атлантики огромная волна, но доказательства тому не найдены. Конспирологи утверждают, что смотрителей похитили инопланетяне.
Трое смотрителей маяка, расположенного на шотландском архипелаге Фланнан, пропали в конце декабря 1900 года. Прибывший к месту экипаж корабля, обследовал всю территорию, но не сумел обнаружить никаких следов Дональда МакАртура, Джеймса Дуката и Томаса Маршала, которые должны были там находиться.
Происшествие засвидетельствовали запуском сигнальных огней, однако от проходящих мимо судов ответ не поступил. В журнале, где смотрители маяка вели записи, нашли странные заметки. Согласно им, на острове внезапно появился ураганный ветер, никогда не наблюдавшийся в этой местности. Непосредственно перед исчезновением, как записано в журнале, Дукат непривычно молчал, а МакАртур горько рыдал.
Мужчин, по официальной версии ученых, могла смыть в воды Атлантики огромная волна, но доказательства тому не найдены. Конспирологи утверждают, что смотрителей похитили инопланетяне.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:11