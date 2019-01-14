Ученые не могут объяснить исчезновение смотрителей шотландского маяка в 1900 году





Трое смотрителей маяка, расположенного на шотландском архипелаге Фланнан, пропали в конце декабря 1900 года. Прибывший к месту экипаж корабля, обследовал всю территорию, но не сумел обнаружить никаких следов Дональда МакАртура, Джеймса Дуката и Томаса Маршала, которые должны были там находиться.Происшествие засвидетельствовали запуском сигнальных огней, однако от проходящих мимо судов ответ не поступил. В журнале, где смотрители маяка вели записи, нашли странные заметки. Согласно им, на острове внезапно появился ураганный ветер, никогда не наблюдавшийся в этой местности. Непосредственно перед исчезновением, как записано в журнале, Дукат непривычно молчал, а МакАртур горько рыдал.Мужчин, по официальной версии ученых, могла смыть в воды Атлантики огромная волна, но доказательства тому не найдены. Конспирологи утверждают, что смотрителей похитили инопланетяне.