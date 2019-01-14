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Ученые рассказали, из-за отсутствия какого вещества человек становится гневным и враждебным

Ученые установили, что из-за дефицита в организме докозагексаеновой кислоты (DHA) у человека усиливаются чувства гнева и враждебности. Кроме того, дефицит данной кислоты, которую иногда называют цервоновой, может стать причиной развития ряда психических расстройств: шизофрении, депрессии и тревожности.
Ученые рассказали, из-за отсутствия какого вещества человек становится гневным и враждебным

В рамках выпускного экзамена студенты-медики провели эксперимент, который помог бы выявить уровень влияния DHA. Студенты поделились на две группы. Люди из первой группы получали плацебо, из второй — докозагексаеновую кислоту. Результаты эксперимента показали, что студенты из второй группы вели себя более спокойно по сравнению с теми, кто принимал плацебо.

Докозагексаеновая кислота является незаменимой полиненасыщенной кислотой класса Омега-3. В большом количестве она содержится в атлантической сельди, форели, лососе и тунце. Особо полезна кислота для детей. Помимо успокаивающего свойства DHA улучшает функции мозга, усиливает концентрацию, память и внимание.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:03

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