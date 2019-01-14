Актер Игорь Золотовицкий рассказал об отношении к нецензурным словам на сцене





В настоящее время в МХТ имени Чехова проходят спектакли, они поставлены по пьесе «Офелия боится воды». В текстах ролей имеется такая лексика. Данный аспект обсуждается в театральной среде. По мнению известного артиста, занятого в театральной постановке, подобные дебаты проходят давно, но результатов нет. Сам он считает, что всё зависит от режиссера. Если работа является талантливой и она востребована зрителем, то нецензурные слова допустимы. Артист подчеркнул, что если брань не звучит пошло, то она возможна.Золотовицкий считает, что подобные выражения в спектакле «Офелия боится воды» уместны, чего нельзя сказать о вышеуказанной пьесе. В итоге режиссёр Виктор Рыжаков исключил их из текста, причём содержание спектакля не пострадало. Он идёт на сцене уже пять лет.