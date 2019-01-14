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«Жизнь станет лучше»: Ксения Алферова пожелала поклонникам самосовершенствования

Ксения Алферова обнародовала в личном Instagram-профиле видео, показав Старый Новый год по своему телевизору-«музыкальной шкатулке». Актриса поздравила поклонников с этим необычным праздником и пожелала всем самосовершенствования.
«Жизнь станет лучше»: Ксения Алферова пожелала поклонникам самосовершенствования

После этого обязательно жизнь должна измениться к лучшему. Алферова не перестает удивляться мышлению соотечественников, ведь перевести значение Старого Нового года иностранцам совершенно невозможно, а россияне с удовольствием его празднуют и шлют сердечные поздравления близким.

В посте к видео, где ее «телевизор» демонстрирует зимний пейзаж: у нарядной ели кружат фигурки людей, а вокруг снег. Алферова пожелала фанатам чаще улыбаться, пытаться увидеть в окружающих только хорошее и, в первую очередь, пытаться изменить себя, тогда и жизнь станет намного ярче. Поклонники со своей стороны тоже поздравили знаменитость и ее семью с праздником, написав много теплых слов.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:48

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