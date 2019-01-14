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Настя Каменских показала на видео располневшую фигуру в купальнике

Настя Каменских, которая долгое время боролась с лишним весом, снова поправилась. Свою располневшую фигуру облаченная в купальник певица продемонстрировала на видео с пляжа.
Настя Каменских показала на видео располневшую фигуру в купальнике

Соответствующий пост Настя Каменских опубликовала на просторах профиля в Instagram. В частности, отправившаяся на отдых в Мексику звезда в открытом купальнике позирует на фоне растительности под музыку, позволяя фолловерам рассмотреть собственную фигуру с разных ракурсов. Притом становится очевидно, что за последнее время звезда успела набрать вес. В то же время не создается впечатление, что сама Каменских беспокоится по поводу лишних кг, ведь она без стеснения демонстрирует новые формы публике, и, кажется, вполне довольна ими.

Большинство подписчиков страницы Насти Каменских похвалили кумира за то, что певица научилась принимать себя любой. Впрочем, некоторым юзерам не понравился купальник, который выбрала знаменитость. Просмотреть ролик успели свыше 396 тысяч раз.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:38

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