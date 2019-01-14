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Ученые: Эти пять признаков помогут женщинам узнать о беременности

Ученые перечислили пять характерных признаков, с помощью которых женщина может узнать о том, что она беременна. Самыми надежными способами для установления беременности являются экспресс-тест и поход к врачу, однако и другие распространенные признаки помогают легко ее распознать.
Ученые: Эти пять признаков помогут женщинам узнать о беременности

К таковым относятся отсутствие менструаций и увеличение груди. Дело в том, что во время беременности у женщины происходят изменения в гормональном балансе. Так, хорионический гонадотропин прерывает месячные циклы. Из-за влияния иных гормонов на первой стадии беременности начинают увеличиваться грудь и соски.

К другим характерным признакам наступления беременности относятся боли в низу живота, учащенные мочеиспускания и выделения из влагалища. Тянущие боли в животе — частое явление во время беременности. Врачи уточняют, что сила боли будет постепенно увеличиваться, но волноваться в данном случае не стоит. Учащенное мочеиспускание происходит из-за того, что увеличенная матка оказывает давление на мочевой пузырь. К образованию выделений, обладающих мускусным запахом, приводит гормон прогестерон. Выделения борются с вредными бактериями и предотвращают развитие инфекционных заболеваний.



 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:27

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