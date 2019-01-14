Ученые: Эти пять признаков помогут женщинам узнать о беременности





К таковым относятся отсутствие менструаций и увеличение груди. Дело в том, что во время беременности у женщины происходят изменения в гормональном балансе. Так, хорионический гонадотропин прерывает месячные циклы. Из-за влияния иных гормонов на первой стадии беременности начинают увеличиваться грудь и соски.К другим характерным признакам наступления беременности относятся боли в низу живота, учащенные мочеиспускания и выделения из влагалища. Тянущие боли в животе — частое явление во время беременности. Врачи уточняют, что сила боли будет постепенно увеличиваться, но волноваться в данном случае не стоит. Учащенное мочеиспускание происходит из-за того, что увеличенная матка оказывает давление на мочевой пузырь. К образованию выделений, обладающих мускусным запахом, приводит гормон прогестерон. Выделения борются с вредными бактериями и предотвращают развитие инфекционных заболеваний.