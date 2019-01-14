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Андрей Мерзликин порадовался встрече с Александром Михайловым

Андрей Мерзликин порадовался встрече со своим более опытным коллегой Александром Михайловым. Соответствующий момент актер показал поклонникам посредством фото в Instagram.
Андрей Мерзликин порадовался встрече с Александром Михайловым

По мнению поклонников, новый снимок на странице Андрея Мерзликина получился очень атмосферным, трогательным и “теплым”. В частности, кадр выполнен в черно-белых тонах, и более молодой коллега обнимает старшего. Сопроводил публикацию артист стихотворением, а также признался, что памятная встреча случилась в преддверии Старого Нового года. Ощущения у Мерзликина такое, словно он увидел не Александра Михайлова, а настоящего Деда Мороза. Кроме того, автор публикации уточнил, что к звезде относится с большим уважением.

В комментариях многие фолловеры порадовались за встретившего “кумира” Андрея Мерзликина. Впрочем, большинство юзеров начали обсуждать отнюдь не фото, а моменты из ленты “Любовь и голуби”, по которой известен Александр Михайлов. Сам пост успел собрать более 13 тысяч “лайков”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:03

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