Андрей Мерзликин порадовался встрече с Александром Михайловым





По мнению поклонников, новый снимок на странице Андрея Мерзликина получился очень атмосферным, трогательным и “теплым”. В частности, кадр выполнен в черно-белых тонах, и более молодой коллега обнимает старшего. Сопроводил публикацию артист стихотворением, а также признался, что памятная встреча случилась в преддверии Старого Нового года. Ощущения у Мерзликина такое, словно он увидел не Александра Михайлова, а настоящего Деда Мороза. Кроме того, автор публикации уточнил, что к звезде относится с большим уважением.В комментариях многие фолловеры порадовались за встретившего “кумира” Андрея Мерзликина. Впрочем, большинство юзеров начали обсуждать отнюдь не фото, а моменты из ленты “Любовь и голуби”, по которой известен Александр Михайлов. Сам пост успел собрать более 13 тысяч “лайков”.