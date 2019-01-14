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Названы пять натуральных способов побороть аритмию

Медики назвали пять эффективных и натуральных способов, позволяющих избавиться от аритмии. Специалисты указывают на необходимость здорового образа жизни и полный отказ от вредных привычек, включая курение.
Названы пять натуральных способов побороть аритмию

Медитация и йога уменьшают уровень стресса, вызывающего выброс адреналина. Скачки гормона вызывают ускоренное сердцебиение. Необходимы специальные упражнения. Следует обращать внимание на здоровое питание. Предпочтение следует отдавать овощам, орехам, фруктам и бобам. Специалисты указывают на оливковое масло и жирную рыбу, данные продукты содержат фитонутриенты и антиоксиданты, являющиеся противовоспалительными компонентами. Третьим способом является физкультура. Регулярные умеренные нагрузки положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Необходимо полностью отказаться от алкоголя. Медики указывает на негативное влияние спирта на организм.

Следует избегать табакокурения, данная вредная привычка негативно влияет на работу сердца. Пищу необходимо готовить с минимальным количеством масла, не следует увлекаться жареными блюдами, лучше перейти на приготовление пищи при помощи кипячения или обработки паром



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 09:00

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