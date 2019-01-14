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Дмитрий Нагиев посмеялся над женской логикой

Дмитрий Нагиев решил подшутить над логикой некоторых женщин, разместив пост соответствующего содержания на своей странице в Instagram. Большинство фолловеров оценили чувство юмора своего кумира.
Дмитрий Нагиев посмеялся над женской логикой

На своей странице в соцсети Дмитрий Нагиев пожаловался, что женская логика действует не так, как ему хотелось бы. В частности, на фразу о том, что его посты набирают по 1 млн просмотров и больше, он получает призыв удивить чем-нибудь в постели. “Ну бред”, — заключил артист. Некоторые фолловеры посчитали, что актер намекает на живущих с богатыми мужчинами девушек, выдвигающих своим ухажерам завышенные требования.

Между тем, о своей личной жизни говорить открыто Дмитрий Нагиев отказывается. В частности, о предполагаемых новых отношениях артиста поклонникам приходится узнавать только из СМИ. При этом обычно большинство приписываемых отечественной звезде романов основываются на слухах, а сам актер избегает комментариев на этот счет.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:54

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