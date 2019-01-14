Взрыв бытового газа в городе Шахты привел к обрушению двух этажей жилого дома





На место взрыва сразу же прибыли все службы экстренного реагирования. Позднее от них стало известно, что 72-квартирный дом был построен в 1993 году. В рамках эвакуационных мероприятий 140 человек успешно покинули аварийное здание, 5 человек и 2-летний ребенок были извлечены спасателями из-под завалов.Наибольшие повреждения получили четыре квартиры: по две квартиры на каждом этаже. Сам эпицентр взрыва находился на девятом этаже. На данный момент известно, что один человек погиб и еще шесть остаются под завалами.