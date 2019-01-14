Взрыв бытового газа в городе Шахты привел к обрушению двух этажей жилого дома
В Ростовской области в городе Шахты случился инцидент с взрывом бытового газа. В результате происшествия, случившегося на улице Хабарова, 16 в шесть утра по московскому времени, произошло обрушение девятого и восьмого этажей жилого дома.
На место взрыва сразу же прибыли все службы экстренного реагирования. Позднее от них стало известно, что 72-квартирный дом был построен в 1993 году. В рамках эвакуационных мероприятий 140 человек успешно покинули аварийное здание, 5 человек и 2-летний ребенок были извлечены спасателями из-под завалов.
Наибольшие повреждения получили четыре квартиры: по две квартиры на каждом этаже. Сам эпицентр взрыва находился на девятом этаже. На данный момент известно, что один человек погиб и еще шесть остаются под завалами.
На место взрыва сразу же прибыли все службы экстренного реагирования. Позднее от них стало известно, что 72-квартирный дом был построен в 1993 году. В рамках эвакуационных мероприятий 140 человек успешно покинули аварийное здание, 5 человек и 2-летний ребенок были извлечены спасателями из-под завалов.
Наибольшие повреждения получили четыре квартиры: по две квартиры на каждом этаже. Сам эпицентр взрыва находился на девятом этаже. На данный момент известно, что один человек погиб и еще шесть остаются под завалами.
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 08:32