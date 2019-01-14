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Дане Борисовой снова рекомендуют отправиться на лечение в Таиланд

Поклонники заподозрили Дану Борисову в том, что она снова позволяет себе увлекаться крепкими напитками. В связи с этим многие рекомендуют телеведущей снова отправиться для прохождения лечения в Таиланд.
Дане Борисовой снова рекомендуют отправиться на лечение в Таиланд

Накануне Дана Борисова поздравила своих фолловеров в Instagram со Старым Новым годом, пожелав им множество приятных и важных вещей. Однако, на опубликованных в Сети кадрах теледива позирует с банкой огурцов в руках. На фоне этого некоторые из подписчиков предположили, что знаменитость вновь пристрастилась к алкоголю, пытаясь заглушить похмелье посредством указанного продукта. Часть юзеров порекомендовали кумиру снова отправиться в Таиланд, где в минувшем году звезда проходила курс лечения от алко- и наркотической зависимости.
Дане Борисовой снова рекомендуют отправиться на лечение в Таиланд

Впрочем, далеко не все подписчики посчитали, что фото с огурцами можно считать подтверждением возвращения Даны Борисовой к вредным привычкам. Многие пользователи в ответ начали поздравлять знаменитость с праздником.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:48

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