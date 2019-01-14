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Обнародовано фото беременной супруги Константина Хабенского Ольги Литвиновой

В Instagram-микроблоге Кристины Бабушкиной, актрисы МХТ им. Чехова, появилось фото с коллегами, включая вторую супругу Константина Хабенского. Судя по достаточно большому животу Ольги Литвиновой, совсем скоро звездное семейство ожидает пополнение.
Обнародовано фото беременной супруги Константина Хабенского Ольги Литвиновой

На снимке актриса сидит за клавишным инструментом, аккомпанируя собравшимся вокруг нее коллегам. В руках героев шуточного кадра, подписанного Бабушкиной: «Уходим в ночь», микрофоны, рупор, а один из них прихватил даже огнетушитель.

Отношения между Константином Хабенским и Ольгой Литвиновой начали развиваться в 2013 году, спустя пять лет после смерти первой жены актера, умершей от рака мозга. Знаменитость, оставшийся с маленьким сыном на руках, долго переживал потерю. Сейчас наследник кинозвезды проживает в Барселоне с бабушкой, а отец часто его навещает.

Совсем скоро у Хабенского появится третий ребенок. Литвинова, подарившая мужу в 2016 году дочь Александру, не говорила об очередной беременности, пока округлившийся живот уже не возможно было скрыть. Несмотря на большой срок, актриса продолжает работать, а также регулярно посещает репетиции.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:39

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