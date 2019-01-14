Обнародовано фото беременной супруги Константина Хабенского Ольги Литвиновой

На снимке актриса сидит за клавишным инструментом, аккомпанируя собравшимся вокруг нее коллегам. В руках героев шуточного кадра, подписанного Бабушкиной: «Уходим в ночь», микрофоны, рупор, а один из них прихватил даже огнетушитель.Отношения между Константином Хабенским и Ольгой Литвиновой начали развиваться в 2013 году, спустя пять лет после смерти первой жены актера, умершей от рака мозга. Знаменитость, оставшийся с маленьким сыном на руках, долго переживал потерю. Сейчас наследник кинозвезды проживает в Барселоне с бабушкой, а отец часто его навещает.Совсем скоро у Хабенского появится третий ребенок. Литвинова, подарившая мужу в 2016 году дочь Александру, не говорила об очередной беременности, пока округлившийся живот уже не возможно было скрыть. Несмотря на большой срок, актриса продолжает работать, а также регулярно посещает репетиции.