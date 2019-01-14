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Леонид Агутин и Анжелика Варум отправились в гости к дочери в Лос-Анджелес

Леонид Агутин и Анжелика Варум отправились в Лос-Анджелес, чтобы погостить у своей дочери Елизаветы. В течение последних 15 лет девушка проживает на территории США.
Леонид Агутин и Анжелика Варум отправились в гости к дочери в Лос-Анджелес

На личной странице в сети Instagram Леонид Агутин поделился новым снимком, где позирует в компании своей супруги Анжелики Варум. Кроме того, в кадре присутствует и наследница пары, которая вскоре отметит свое 20-летие. В подписи к публикации музыкант уточнил, что именно так прошел его завтрак в Лос-Анджелесе, куда звездная пара отправилась, чтобы увидеться с дочерью. В США наследница Агутина и Варум проживает с 2003 года, там же девушка создала молодежную группу Without Gravity, периодически выступая с коллективом в школах. В Россию же она приезжает достаточно редко.

В комментариях фолловеры начали интересоваться, как артистам понравилась поездка в Лос-Анджелес, другие же отметили, что Елизавета похожа на звездных родителей. Пост успел собрать свыше 70 тысяч отметок “Мне нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:17

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