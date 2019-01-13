В МГУ появятся новые магистерские программы
В наступившем году в МГУ появится с десяток новых магистерских программ. Информацией поделился ректор вуза Виктор Садовничий.
По словам главы управления учебного учреждения, в новом году в университет будет принято порядка 10 000 первокурсников. В планах – одержание побед на олимпиадах различных уровней полутора тысячью учащихся. «Наши ребята талантливы, и мы также переживаем за их успехи наряду с ними», – уверил Виктор Садовничий.
Ректор добавил: в нынешнем году впервые в истории вуза будет осуществляться набор учащихся на факультет по космическим исследованиям, а вдобавок к имеющимся магистерским программам появится ещё около десяти, которые будут отвечать современным требованиям науки.
По словам главы управления учебного учреждения, в новом году в университет будет принято порядка 10 000 первокурсников. В планах – одержание побед на олимпиадах различных уровней полутора тысячью учащихся. «Наши ребята талантливы, и мы также переживаем за их успехи наряду с ними», – уверил Виктор Садовничий.
Ректор добавил: в нынешнем году впервые в истории вуза будет осуществляться набор учащихся на факультет по космическим исследованиям, а вдобавок к имеющимся магистерским программам появится ещё около десяти, которые будут отвечать современным требованиям науки.
Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:06