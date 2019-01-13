В МГУ появятся новые магистерские программы





По словам главы управления учебного учреждения, в новом году в университет будет принято порядка 10 000 первокурсников. В планах – одержание побед на олимпиадах различных уровней полутора тысячью учащихся.– уверил Виктор Садовничий.Ректор добавил: в нынешнем году впервые в истории вуза будет осуществляться набор учащихся на факультет по космическим исследованиям, а вдобавок к имеющимся магистерским программам появится ещё около десяти, которые будут отвечать современным требованиям науки.