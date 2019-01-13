Актриса Тесса Томпсон рассказала о веселой атмосфере на съемках “Крид 2”





По словам Тессы Томпсон, ей было приятно вернуться в состав команды “Крида”, и ей нравится ее экранный персонаж. По сюжету, у Бьянки появляется малыш, и играть с ребенком не всегда просто, но скучать не приходилось. В целом, по заявлениям знаменитости, ей понравилось держать на руках своих юных коллег. Лучше всего справляться с детьми удавалось режиссеру фильма Стивену Кейплу-младшему.Тесса Томпсон стала одним из авторов музыки для “Крида 2”, и через композиции актриса пыталась передать то, что нельзя раскрыть посредством диалогов. Звезда призналась, что у нее и ее персонажа есть что-то общее, и она надеется, что героине в будущем удастся вернуть слух, чтобы вновь заняться любимым делом.