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Актриса Тесса Томпсон рассказала о веселой атмосфере на съемках “Крид 2”

Актриса Тесса Томпсон рассказала, что смогла хорошо повеселиться во время съемок ленты “Крид 2”. В продолжении фильма знаменитость снова воплотит персонажа Бьянку, возлюбленную главного героя.
Актриса Тесса Томпсон рассказала о веселой атмосфере на съемках “Крид 2”

По словам Тессы Томпсон, ей было приятно вернуться в состав команды “Крида”, и ей нравится ее экранный персонаж. По сюжету, у Бьянки появляется малыш, и играть с ребенком не всегда просто, но скучать не приходилось. В целом, по заявлениям знаменитости, ей понравилось держать на руках своих юных коллег. Лучше всего справляться с детьми удавалось режиссеру фильма Стивену Кейплу-младшему.

Тесса Томпсон стала одним из авторов музыки для “Крида 2”, и через композиции актриса пыталась передать то, что нельзя раскрыть посредством диалогов. Звезда призналась, что у нее и ее персонажа есть что-то общее, и она надеется, что героине в будущем удастся вернуть слух, чтобы вновь заняться любимым делом.



 
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Культура
Добавил: Курило Марина Сегодня, 21:03

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