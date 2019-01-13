В жилом районе Сочи обрушившееся противооползневое сооружение повредило теплотрассу





Обрушение имело место на участке, прилегающем к одному из местных общежитий. Вызов в экстренные службы Сочи поступил ближе к 16:00 часам с улицы Павлова. Вследствие ЧП повреждения получила теплотрасса, из-за чего пришлось осуществить отключение в нескольких домах, находящихся на улице Коммунальников. Уточняется, что диаметр повреждения трубы составил порядка 50 мм, работу на месте инцидента проводят сотрудники МУП “Сочитеплоэнерго”.Впрочем, пока не называются точные сроки восстановления работы теплотрассы в Сочи. Администрация района города, где отмечено ЧП, на фоне случившегося организовала внеплановое заседание комиссии для оперативного устранения проблемы.