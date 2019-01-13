В жилом районе Сочи обрушившееся противооползневое сооружение повредило теплотрассу
В одном из жилых районов Сочи имело место обрушение противооползневого сооружения. Вследствие инцидента также оказалась повреждена теплотрасса, что подтвердили в пресс-центре местной администрации.
Обрушение имело место на участке, прилегающем к одному из местных общежитий. Вызов в экстренные службы Сочи поступил ближе к 16:00 часам с улицы Павлова. Вследствие ЧП повреждения получила теплотрасса, из-за чего пришлось осуществить отключение в нескольких домах, находящихся на улице Коммунальников. Уточняется, что диаметр повреждения трубы составил порядка 50 мм, работу на месте инцидента проводят сотрудники МУП “Сочитеплоэнерго”.
Впрочем, пока не называются точные сроки восстановления работы теплотрассы в Сочи. Администрация района города, где отмечено ЧП, на фоне случившегося организовала внеплановое заседание комиссии для оперативного устранения проблемы.
Обрушение имело место на участке, прилегающем к одному из местных общежитий. Вызов в экстренные службы Сочи поступил ближе к 16:00 часам с улицы Павлова. Вследствие ЧП повреждения получила теплотрасса, из-за чего пришлось осуществить отключение в нескольких домах, находящихся на улице Коммунальников. Уточняется, что диаметр повреждения трубы составил порядка 50 мм, работу на месте инцидента проводят сотрудники МУП “Сочитеплоэнерго”.
Впрочем, пока не называются точные сроки восстановления работы теплотрассы в Сочи. Администрация района города, где отмечено ЧП, на фоне случившегося организовала внеплановое заседание комиссии для оперативного устранения проблемы.
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:52