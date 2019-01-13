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В Японии создали снотворное, позволяющее проснуться при опасности

В Японии научные сотрудники Университета Кагосимы создали снотворное, позволяющее проснуться при опасности. Оно не препятствует мозгу воспринимать тревожные сигналы и будит организм.
В Японии создали снотворное, позволяющее проснуться при опасности

На данный момент медпрепарат, именуемый DORA-22, протестировали лишь на лабораторных грызунах, но исследователи не сомневаются: в случае с человеком эффект будет аналогичным. В экспериментах с подопытными мышами сигналами опасности выступали запах хищника, сотрясание клетки, высокочастотные шумы. Как оказалось, новое снотворное не мешало испытуемым животным просыпаться в описанных ситуациях, а также позволяло им достаточно быстро уснуть после пробуждения.
В Японии создали снотворное, позволяющее проснуться при опасности

Помимо этого, и триазолам (снотворное средство), и DORA-22 показали идентичную прибавку ко сну у исследуемых грызунов. Следующий шаг японских учёных – тестирование медпрепарата на людях.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Вчера, 23:30

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