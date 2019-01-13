АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Гости из космоса: Знаменитости, которые видели инопланетян
EUR 77.13 USD 66.92
Курс валют на 12.01.2019

В Тверской области два человека погибли в провалившемся под лед тракторе

В Тверской области трактор с людьми ушел под лед. По предварительным сведениям СМИ, ссылающихся на экстренные службы, в результате указанного ЧП два человека погибли.
В Тверской области два человека погибли в провалившемся под лед тракторе

Отмечен инцидент утром 13 января в населенном пункте Семеновское, входящем в состав Кашинского городского округа. Известно, что техника выехала на реку Медведица, однако лед не выдержал такой нагрузки, вследствие чего транспортное средство ушло под воду. В СКР по региону, комментируя ситуацию, отметили, что выбраться из трактора без чьей-либо помощи сумел 25-летний мужчина. Еще двое граждан 41 и 58 лет не смогли спастись, утонув вместе с транспортом.

Спасателям Тверской области удалось извлечь из реки тела покойных. Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются следователями, назначены соответствующие экспертизы, может утверждаться процессуальное решение.



 
+Дзен +Яндекс новости
Происшествия
Добавил: Курило Марина Сегодня, 20:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Супруга Павла Мамаева Алана сообщила в
В МГУ появятся новые магистерские
Актриса Тесса Томпсон рассказала о
Ученые составили список самых быстрых
В жилом районе Сочи обрушившееся
Элли Бамбер бросила звезду сериала
В Африке рыбак поймал гигантскую пиранью
В Тверской области два человека погибли
Лера Кудрявцева опубликовала фото с
Специалисты считают, что седан Nissan
Актер и режиссер Евгений Радомысленский
Спроектированный в 1960-х трактор К-700
Космонавты планируют выращивать бобы за
Эксперты назвали лучшие автомобили по
Роскосмос: «Спектр-Р» не отреагировал
Суд вернул Виктору Золотову иск к
Татьяна Навка поделилась с фанатами
Маргарита Ларченко намерена подать в
Ученые озвучили неожиданные причины
Шоу “Корки льда” в Москве не станут
В Японии сняли на видео макак,
Российская женская сборная по биатлону
Ученые: Медуза Турритопсис является
Юморист Семен Слепаков шутливо назвал
Татьяна Навка поздравила фанатов с ещё
Ученые: Мужчины находят женщин с
Ивана Барзикова снова бросила девушка
Американские кинооператоры назвали
Сергей Пынзарь понял, что любит свою
Представлены новые упражнения для
Просмотреть все новости