В Тверской области два человека погибли в провалившемся под лед тракторе





Отмечен инцидент утром 13 января в населенном пункте Семеновское, входящем в состав Кашинского городского округа. Известно, что техника выехала на реку Медведица, однако лед не выдержал такой нагрузки, вследствие чего транспортное средство ушло под воду. В СКР по региону, комментируя ситуацию, отметили, что выбраться из трактора без чьей-либо помощи сумел 25-летний мужчина. Еще двое граждан 41 и 58 лет не смогли спастись, утонув вместе с транспортом.Спасателям Тверской области удалось извлечь из реки тела покойных. Обстоятельства трагедии в настоящее время устанавливаются следователями, назначены соответствующие экспертизы, может утверждаться процессуальное решение.