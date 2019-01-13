Супруга Павла Мамаева Алана сообщила в Instagram о смерти домашнего питомца
Алана Мамаева, супруга футболиста Павла Мамаева, сообщила Instagram-аудитории печальную новость: умер её домашний питомец, собака по кличке Мини. Модель отметила, что животному было 10 лет.
Судя по ряду Instagram-постов Аланы Мамаевой, Мини была очень дорога для неё. Супруга спортсмена посвятила домашней любимице видеоролик, созданный из фотоснимков животного, наложенных на зарубежную песню. Начинается он словами о том, что модель останется с питомцем навсегда.
Большая часть комментаторов поддержала Алану Мамаеву в её скорби, поделившись при этом и своими подобными историями. По мнению других, не стоит выставлять свою боль напоказ.
Судя по ряду Instagram-постов Аланы Мамаевой, Мини была очень дорога для неё. Супруга спортсмена посвятила домашней любимице видеоролик, созданный из фотоснимков животного, наложенных на зарубежную песню. Начинается он словами о том, что модель останется с питомцем навсегда.
Большая часть комментаторов поддержала Алану Мамаеву в её скорби, поделившись при этом и своими подобными историями. По мнению других, не стоит выставлять свою боль напоказ.
Общество
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:30